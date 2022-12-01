ЧС-2022. Японія виграла у Іспанії Як це було

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Японія – Іспанія 2:1



Голи: Доан, 48, Танака, 52 – Мората, 11

90" Кінець матчу! Сенсація!

90" +7 хвилин.

90" Ольмо у штрафному майданчику суперника зіграв у стінку з Торресом і пробив у воротаря.



87" Заміна у Японії. Ендо замість Танаки.

84" Карвахаль не дав Іто себе обіграти і вийти на побачення з Сімоном.



83" Після навісу зі штрафного на лівому фланзі Ітакура пробив головою в руки Сімону.

75" Іспанії складно атакувати, бо у Японії у свого штрафного стоїть автобус.

69" Заміна у Японії. Томіясу замість Камади.

67" Заміна у Іспанії. Фаті замість Гаві.

66" Заміна у Іспанії. Альба замість Бальде.

61" Заміна у Японії. Асано замість Маеди.

57" Заміна у Іспанії. Асенсіо замість Морати.

57" Заміна у Іспанії. Торрес замість Вільямса.

54" Гол зарахували. Це казка.

52" Гол? Танака забивавши м'яч, але перед цим йому могли дати пас з ауту.

48" Гол! Японія! Японці запресингували воротаря іспанців і спочатку Сімон зробив поганий пас на захисника. Доан відібрав м'яч у іспанців змістився до цетру і здалеку пробив під ближню штангу. М'яч від рук Симона відлетів у ворота.

46" Почався другий тайм!

46" Заміна у Японії. Мітомо замість Нагатомо.

46" Заміна у Японії. Доан замість Кубо.

46" Заміна у Іспанії. Карвахаль замість Аспілкуети.

45+2" Кінець першого тайму!

45+1" Ніко Вільямс з гострого кута пробив і голкіпер перевів м'яч на кутовий.

45" +1 хвилина.

44" Жовта картка у Японії. Йосіда.

44" Жовта картка у Японії. Танігучі .

39" Жовта картка у Японії. Ітакура.

34" У Камади на лівому фланзі атаки був офсайд.

29" Іспанія тотально контролює м'яч.

23" В результаті швидкої атаки іспанців Мората отримав м'яч у штрафному майданчику і пробив у дотик, але голкіпер забрав м'яч.



16" Іспанія впевнено володіє м'ячем.

11" Гол! Знову Мората! Після подачі у воротарську Альваро головою перевів м'яч у ворота.

9" Мората після подачі від Ольмо з лівого флангу несильно пробив головою.

8" Іто низом пробив мимо воріт.

1" Матч розпочався!

Стартові склади:

Японія: Гонда, Ітакура, Йосіда, Танігучі, Д. Іто, Моріта, Танака, Нагатомо, Камада, Маеда, Кубо.

Запасні: Кавасіма, Шмідт, Ямані, Сібасакі, Доан, Мітома, Мінаміно, Томміасу, Асано, Сакаї, Матіно, Уеда, Сома, Ендо, Х. Іто.

Іспанія: Сімон, Аспілікет, Родрі, П. Торрес, Бальде, Гаві, Бускетс, Педрі, Вільямс, Мората, Ольмо.

Запасні: Санчес, Рая, Гарсія, Льоренте, Коке, Асенсіо, Ф. Торрес, Гільямон, Альба, Піно, Солер, Карвахаль, Сарабія, Лапорт, Фаті.

1 грудня на чемпіонаті світу в Катарі в третьому турі групи E збірна Японії зіграє проти Іспанії.



Японці в першому турі несподівано перемогли Німеччину (2:1), а в другому також здивували, поступившись Коста-Ріці (0:1). Іспанія стартувала з руйнівною перемоги над костариканцями (7:0), а потім упустила перемогу над німцями (1:1).

Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна в цій новині. Початок – 21:00.