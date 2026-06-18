Сергій Разумовський

У першому турі групового етапу чемпіонат світу-2026 збірна Гани здобула мінімальну перемогу над Панамою.

Поєдинок групи L завершився з рахунком 1:0. Долю зустрічі було вирішено вже у компенсований час. На 90+5-й хвилині Їренк’ї замкнув атаку ганців і вирвав для своєї команди важливі три очки.

Панамі у цьому матчі відчутно бракувало футболіста, здатного завершити моменти в атаці. Команда з Центральної Америки не взяла на турнір нападника київського Динамо Едуардо Герреро, який набрав хорошу форму наприкінці сезону, і в підсумку не зуміла реалізувати свої шанси.

В іншому матчі дня збірна Колумбії впевнено перемогла Узбекистан — 3:1.

Колумбійці відкрили рахунок у першому таймі: на 40-й хвилині відзначився Муньйос, відомий українським уболівальникам за протистояннями Кристал Пелас із Шахтарем. Після перерви Узбекистан зумів відігратися — на 61-й хвилині гол забив Файзуллаєв.

Втім, рівновага протрималася недовго. Уже на 65-й хвилині Луїс Діас знову вивів Колумбію вперед. Остаточний рахунок у компенсований час встановив Кампас, який забив на 90+9-й хвилині та зняв усі питання щодо переможця.

Таким чином, завершився перший тур групового етапу. Колумбія з трьома очками очолила групу H, випередивши Португалію та ДР Конго, які мають по одному балу. У групі L Гана також набрала три очки, але поступається Англії за різницею м’ячів. Панама та Хорватія стартували з поразок.

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, перший тур

Гана – Панама 1:0

Гол: Їренк'ї, 90+5

Гана: Аті-Зіджі (Асаре, 46), Сеная, Аджетей, Опоку, Менса, Нуама (Фатаву, 58), Овусу (Сібо, 78), Їренк'ї, Семеніо, Сулемана (Томас-Асанте, 58), Аю (Аду, 87)

Панама: Москера, Рамос, Кордоба, Андраде, Мурільйо, Гарві, .Барсенас, Блекман (Годой, 90), Мартінес (Лондоньйо, 63), Ватерман (Фахардо, 63), Родрігес (Діас, 74)

Попередження: Їренк'ї, 16 – Блекман, 73, Гарві, 90+10

Відео: MEGOGO

Узбекистан – Колумбія 1:3

Голи: Файзуллаєв, 61 – Муньйос, 40, Діас, 65, Кампас, 90+9

Узбекистан: Юсупов, Хусанов, Абдуллаєв, Ашурматов (Урозов, 78), Карімов, Мозговой, Шукуров, Насруллоєв (Сайфієв, 46), Файзуллаєв (Амонов, 78), Урунов (Хамдамов, 46), Шомуродов (Сєргєєв, 90+4)

Колумбія: Варгас, Муньйос, Санчес, Лукумі, Мохіка, Пуерта (Ріос, 80), Лерма, Аріас (Кастаньйо, 90+4), Хамес Родрігес (Кампас, 72), Суарес (Кучо, 80), Луїс Діас (Гомес, 90+4)

Попередження: Хусанов, 34 – Мохіка, 7

Відео: MEGOGO