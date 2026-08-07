Офіційний мовник Чемпіонату Світу з Футболу FIFA 2026™ в Україні, медіасервіс MEGOGO, підбиває підсумки трансляцій турніру. З 11 червня до 19 липня платформа показала в прямому етері всі 104 матчі. Кульмінацією турніру став фінал Іспанія — Аргентина, загальне охоплення якого сягнуло 2,8 млн глядачів. За оцінками мовника загальне охоплення базується на даних про унікальні пристрої перегляду з урахуванням коефіцієнта спільного перегляду на ОТТ та унікальної глядацької ТБ-аудиторії.

Важливою частиною дистрибуції турніру став безплатний показ у Т2. 34 обрані матчі Чемпіонату Світу з Футболу FIFA 2026™ були доступні на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» у мережі Т2 та кабельних мережах. Серед них — матч-відкриття, обрані матчі кожного ігрового дня протягом групового етапу, ключові поєдинки плей-оф, чотири матчі 1/8 фіналу, три чвертьфінали, обидва півфінали, матч за третє місце та фінал.

Упродовж турніру MEGOGO підготував 54 великі аналітичні студії у форматі 3+2 — ведучий, експерт, гість і два коментатори. До роботи в прямому етері долучилися вісім гостей і чотири постійні експерти.

Найбільшу телевізійну аудиторію серед матчів Чемпіонату Світу з Футболу FIFA 2026™ зібрав фінал Іспанія — Аргентина. До п’ятірки найпопулярніших трансляцій на телебаченні також увійшли:

Англія — Аргентина;

Мексика — ПАР;

Франція — Іспанія;

Іспанія — Бельгія.

На OTT-платформі MEGOGO п’ятірку матчів за кількістю унікальних глядачів сформували:

Іспанія — Аргентина;

Англія — Аргентина;

Франція — Іспанія;

Португалія — Іспанія;

Іспанія — Бельгія.

У середньому один користувач OTT-платформи провів за переглядом турніру 18 годин. Результати також показали високий інтерес до вирішальних стадій змагання: усі п'ять найпопулярніших матчів на OTT включно з фіналом відбулися вже на стадії плей-оф — починаючи з 1/8 фіналу. Основним пристроєм для перегляду Чемпіонату Світу з Футболу FIFA 2026™ на MEGOGO став Smart TV — на нього припало 55% переглядів. Ще 34% аудиторії стежили за матчами з мобільних пристроїв, а 11% — через вебверсію платформи. Такий розподіл показує, що глядачі поєднували традиційний перегляд великого футболу на телевізорі з можливістю дивитися трансляції поза домом.

Окремим напрямом роботи став цифровий контент навколо турніру. У TikTok, Instagram і Facebook MEGOGO опублікував 1 735 коротких відео та хайлайтів, які сумарно зібрали 91,6 млн переглядів. Зокрема, 711 відео в TikTok отримали 42,7 млн переглядів, 537 відео в Instagram — 25,7 млн, ще 487 публікацій у Facebook — 23,2 млн переглядів.

У YouTube «MEGOGO СПОРТ» було опубліковано 578 роликів, які сумарно зібрали 10,2 млн переглядів. Зокрема 345 відеороликів отримали 9,3 млн переглядів, 140 відео у форматі «шортс» — 627 тис, ще 93 відео студій — 264 тис переглядів.

Під час Чемпіонату Світу з Футболу FIFA 2026™ трансляції також стали майданчиком для підтримки актуальних благодійних зборів. Через QR-коди в етері глядачі долучилися до п’яти зборів на користь 101-ї окремої бригади територіальної оборони, спецпідрозділу «Кракен», бригади «Хартія» та благодійного фонду «Зростай в родині». Загалом вдалося зібрати понад 4,1 млн грн. Найбільший окремий результат зафіксували під час фіналу Іспанія — Аргентина: глядачі задонатили 1 438 812 грн на програми благодійного фонду «Зростай в родині».

Чемпіонат Світу з Футболу FIFA 2026™ став одним із найбільших спортивних проєктів MEGOGO за обсягом прямого мовлення, студійного виробництва та цифрового супроводу. Поєднання OTT-платформи, безплатного телеканалу в Т2 і кабельних мережах дало українським глядачам кілька доступних сценаріїв перегляду турніру, а медіасервісу — можливість охопити як постійну спортивну аудиторію, так і глядачів, які долучаються саме до найбільших міжнародних подій.

* Примітка: Показник 2,8 млн глядачів є сукупною оцінкою аудиторії фінального матчу Чемпіонату світу FIFA 2026™ в Україні та складається з телевізійної аудиторії і OTT-аудиторії MEGOGO. Оцінка OTT-аудиторії базується на даних про унікальні пристрої перегляду з урахуванням коефіцієнта спільного перегляду.

** Джерела даних: Data MEGOGO, унікальні користувачі та години перегляду; Nielsen, rch#, аудиторія 4+, вся Україна, оцінка, Consolidated 2tsv; дані соціальних платформ MEGOGO. Показники OTT і телебачення об’єднані для оцінки загального охоплення турніру.