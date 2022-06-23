Чигринський провів перемовини з кіпрським грандом

Контракт 36-річного гравця з нинішнім клубом закінчується 30 червня

Дмитро Чигринський / Фото - ФК Іонікос

Захисник «Іонікоса» Дмитро Чигринський може перейти в «Анортосіс». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Янніс Хоріанопулос.

За інформацією джерела, українець прибув на Кіпр і подивився на інфраструктуру клубу. Сторони вже провели переговори.

Однак поки рано говорити про підписання контракту. Чинна угода 36-річного гравця з «Іонікосом» добігає кінця 30 червня.

Раніше Чигринський заявив, що зараз триває війна не однієї України, а всього людства.