Чигринський: «Це не війна України, це війна людства»
Чигринський провів перемовини з кіпрським грандом
Контракт 36-річного гравця з нинішнім клубом закінчується 30 червня
22:28
Дмитро Чигринський / Фото - ФК Іонікос
Захисник «Іонікоса» Дмитро Чигринський може перейти в «Анортосіс». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Янніс Хоріанопулос.
За інформацією джерела, українець прибув на Кіпр і подивився на інфраструктуру клубу. Сторони вже провели переговори.
Однак поки рано говорити про підписання контракту. Чинна угода 36-річного гравця з «Іонікосом» добігає кінця 30 червня.
Раніше Чигринський заявив, що зараз триває війна не однієї України, а всього людства.
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