Сергій Разумовський

У першому матчі стикового раунду плей-оф Ліги чемпіонів Буде-Глімт на власному полі несподівано здолав іменитий Інтер, що у минулому розіграші дійшов до фіналу із рахунком 3:1.

Господарі, які приймали суперників за полярним колом на штучному газоні, відкрили рахунок на 20-й хвилині завдяки голу Фета. Однак вже за десять хвилин гостям вдалося відновити рівновагу — відзначився Еспозіто.

У другому таймі норвежці знову нав’язали свою гру, і протягом трьох хвилин фактично вирішили долю зустрічі: спершу Гауге на 61-й хвилині вивів Буде-Глімт вперед, а вже невдовзі Гег закріпив перевагу, забивши третій м’яч на 64-й хвилині.

Таким чином, фаворит протистояння, Інтер, зазнав несподіваної поразки у холодному норвезькому кліматі, не зумівши пристосуватися до складних умов штучного газону. Матч-відповідь відбудеться 24 лютого у Мілані.

Ліга чемпіонів. Стиковий раунд плей-оф, перший матч

Буде-Глімт – Інтер 3:1

Голи: Фет, 20, Гауге, 61, Гег, 64 – Еспозіто, 30

Буде-Глімт: Хайкін, Шеволд, Бйортуфт, Гундерсен (Алесамі 89), Бйоркан, Ев’єн, Берг, Фет (Мотта 89), Блумберг (Аукленн 78), Гег (Гелмерсен 78), Гауге

Інтер: Зоммер, Аканджі, Ачербі, Бастоні, Дарміан (Луїс Енріке 76), Мхітарян (Зелінський 76), Барелла (Діуф 89), Сучич, Карлос Аугусто, Еспозіто (Бонні 76), Л. Мартінес (М. Тюрам 61)

Попередження: Блумберг, 77 – Еспозіто, 45