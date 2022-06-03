Данія несподівано стартувала в Лізі націй з перемоги над Францією

Чергова сенсація після півфіналу Євро і беззаперечної перемоги у відбірковій групі на ЧС

Фото - DBU

В стартовому турі Ліги націй збірна Данії на виїзді здобула вольову перемогу над Францією.

Перше взяття воріт довелося побачити вже після перерви. Рахунок в матчі відкрив Бензема.

Але після цього в гру вступили гості. В середині 45-хвилинки повернув рівновагу Корнеліус. А під кінець гри - оформив дубль і подарував своїй команді перемогу.

Данія розпочала турнір з перемоги і лідирує в групі 1 дивізіону A.

Ліга націй. Група А1, перший тур

Франція - Данія 1:2

Голи: Бензема, 51 - Корнеліус, 68, 88

Франція: Льоріс, Варан (Саліба, 61), Ернандес, Кунде (Діабі, 90), Ернандес, Канті, Тчуамені, Коман (Клосс, 90), Бензема, Грізманн (Рабо, 78), Мбаппе (Нкунку, 46).

Данія: Шмейхель, Вестергор (Крістенсен, 60), Андерсен, Нельссон, Меле, Васс (Дамсгор, 60), Ділейні (Йенсен, 85), Еріксен, Хейбьерг, Дольберг (Корнеліус, 60), Ольсен (Брейтуейт, 84).

Нельсон