Київське Динамо U-19 проведе матч 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА сезону 2025/26 проти Атлетіко U-19.

Поєдинок відбудеться 4 лютого та розпочнеться об 11:00. Гра пройде на стадіоні Мардан у турецькій Анталії.

У осінній частині турніру Динамо U-19 успішно подолало основний етап, здобувши перемоги над шведським Броммапойкарна U-19 з рахунками 1:0 та 2:1, а також над шотландським Хіберніан U-19 1:0 та 1:1.

Мадридський Атлетіко U-19 за підсумками основного раунду посів сьоме місце, набравши 13 очок у шести матчах.

Відеотрансляцію матчу 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА Динамо U-19 – Атлетіко U-19 забезпечить клубний відеосервіс Dynamo TV. Також ключові моменти зустрічі будуть доступні в режимі LIVE у Telegram.