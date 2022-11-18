Де Дзербі: «Під час бомбардування Києва не боявся померти – переживав за підопічних»

Тренер «Брайтона» згадав, як його застала війна під час роботи в «Шахтарі»

Роберто Де Дзербі / Фото - ФК Шахтар Головний тренер «Брайтона» Роберто Де Дзербі згадав, як його застала війна під час роботи в «Шахтарі». Слова фахівця передає Sportitalia. Не боявся померти під час бомбардування Києва. Я переживав лише за своїх підопічних. Ми будували дуже особливу та чудову команду з «Шахтарем». Однак через війну мені довелося залишити все. Раніше Де Дзербі заявив, що «Шахтар» міг би дійти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, якби не війна.

Сергій Стаднюк