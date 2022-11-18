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Де Дзербі: «Під час бомбардування Києва не боявся померти – переживав за підопічних»

Тренер «Брайтона» згадав, як його застала війна під час роботи в «Шахтарі»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18 листопада 22:38
Де Дзербі: «Під час бомбардування Києва не боявся померти – переживав за підопічних»
Роберто Де Дзербі / Фото - ФК Шахтар

Головний тренер «Брайтона» Роберто Де Дзербі згадав, як його застала війна під час роботи в «Шахтарі». Слова фахівця передає Sportitalia.

Не боявся померти під час бомбардування Києва. Я переживав лише за своїх підопічних.

Ми будували дуже особливу та чудову команду з «Шахтарем». Однак через війну мені довелося залишити все.

Раніше Де Дзербі заявив, що «Шахтар» міг би дійти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, якби не війна.

Сергій Стаднюк
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Теги

Роберто Де Дзербі Шахтар Донецьк війна Брайтон

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