Рябоконь розповів, що заважає його екс-підопічному розкритися в «Шахтарі»
Де Дзербі: «Під час бомбардування Києва не боявся померти – переживав за підопічних»
Тренер «Брайтона» згадав, як його застала війна під час роботи в «Шахтарі»
18 листопада 22:38
Роберто Де Дзербі / Фото - ФК Шахтар
Головний тренер «Брайтона» Роберто Де Дзербі згадав, як його застала війна під час роботи в «Шахтарі». Слова фахівця передає Sportitalia.
Не боявся померти під час бомбардування Києва. Я переживав лише за своїх підопічних.
Ми будували дуже особливу та чудову команду з «Шахтарем». Однак через війну мені довелося залишити все.
Раніше Де Дзербі заявив, що «Шахтар» міг би дійти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, якби не війна.
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