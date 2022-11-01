Де Дзербі спробує забрати екс-підопічного в «Шахтарі» до себе в АПЛ

Матвієнко може перейти до «Брайтона»

Микола Матвієнко / Фото - ФК Шахтар

Захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко може перебратися до АПЛ. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, екс-тренер «гірників» Роберто Де Дзербі хоче бачити оборонця у себе в «Брайтоні». Зазначається, що це ініціатива італійця.

Якщо керівництво клубу схвалить її, будуть проведені переговори про трансфер уже в січні 2023 року. Сума переходу оцінюється в 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, інтерес до Матвієнка проявляли також в іспанській Примері.