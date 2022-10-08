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Де Дзербі знову не виграв. Кейн приніс перемогу «Тоттенхему» над «Брайтоном»

«Шпори» утримали перемогу
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
08 жовтня 21:41
Де Дзербі знову не виграв. Кейн приніс перемогу «Тоттенхему» над «Брайтоном»

«Тоттенхем» в матчі 10 туру АПЛ на виїзді розібрався в «Брайтон».

«Тоттенхем» краще почав матч і зумів реалізувати це в гол. Кейн відзначився з передачі Сона. Після голу «Брайтон» додав і вже погрожував воротам Льоріса.  Проте Данк і Марш свої моменти змарнували.

У другому таймі Кейн ледь не оформив дубль, але не зміг забити. А у «Брайтона» хороший шанс принести очко команді мав Уелбек, але також пробачив суперника.

У підсумку, «Тоттенхем» втримав перемогу і зміг набрати три очки. Де Дзербі знову без перемоги в АПЛ.

АПЛ. 10-й тур:

«Брайтон» – «Тоттенхем» 0:1

Гол: Кейн, 22

«Брайтон»: Санчес, Данк, Вебстер, Велтман (Лемпті, 88), Эступіньян (Мітома, 67), Марш, Гросс (Лаллана, 82), Мак Аллістер, Кайседо (Гілмор, 89), Уэлбек, Троссард.

« Тоттенхем »: Льоріс, Доерті, Дайер, Девіс, Ромеро, Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Біссума (Рішарлісон, 70), Сон Хин Мін (Перішич, 80), Кейн (Скіпп, 90).

Андрій Усмонов
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Тоттенхем Брайтон

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