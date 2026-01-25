Сергій Разумовський

У центральному матчі 19-го туру французької Ліги 1 Марсель на Велодромі впевнено переграв Ланс.

Господарі вирішили все максимально швидко: вже на 3-й хвилині Амін Гуїрі відкрив рахунок, скориставшись метушнею в штрафному майданчику та відправивши м’яч у ворота з рикошетом. Ще за десять хвилин провансальці подвоїли перевагу. Орендований в Арсенала Ітан Нванері протягнув м’яч через центр поля, змістився під ліву ногу та точно пробив у дальній кут – ідеальний дебют для молодого вінгера, якого тепло підтримали трибуни.

Цікаво цьому ж матчі за Марсель уперше зіграв і Квінтен Тімбер, брат одноклубника Нванері. Після такого старту команда Роберто Де Дзербі діяла спокійно, контролюючи темп, тоді як Ланс до перерви так і не знайшов аргументів у відповідь.

У другому таймі гра стала динамічнішою, але сценарій суттєво не змінився. На 75-й хвилині Гуїрі оформив дубль і зробив рахунок розгромним. Ланс наприкінці зустрічі зумів забити гол престижу – Раян Фофана вдало замкнув передачу Мамаду Сангаре, однак на результат це вже не вплинуло.

Марсель набрав 38 очок і скоротив відставання від Ланса до п'яти пунктів. Тим часом суперник відстав від ПСЖ Іллі Забарного на два бали на чолі таблиці Ліги 1.

Ліга 1, 19-й тур

Марсель – Ланс 3:1

Голи: Гуїрі, 3, 75, Нванері, 13 – Фофана, 85

Марсель: Рульї, Медіна, Агерд (Павар, 74), Балерді, Пайшан, Тімбер (О'Райлі, 74), Гейб'єрг, Веа, Траоре (Баколя, 74), Нванері (Ґрінвуд, 58), Гуїрі (Обамеянг, 80)

Ланс: Ріссе, Сарр, Ганю, Агілар (Бермон, 78), Юдоль, Томассон (Булатович, 72), Сангаре, Абдулхамід, Саїд (Фофана, 72), Товен (Сотока, 78), Едуар (Сіма, 59)

Попередження: Саїд (37), Сангаре (61), Товен (70)