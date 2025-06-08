Де ла Фуенте: «Намагатимемося здивувати Португалію у фіналі»

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився очікуваннями від фіналу Ліги націй проти Португалії. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Дуже складно дійти до фіналу, і головне у цій команді те, що вони голодні до перемог. Вони хочуть більшого: боротися та перемагати. В очах як гравців, які були в команді і раніше, так і нових було один і той самий вираз. Я радий бачити молодих гравців, які хочуть увійти до історії національної команди.

Як я можу ставитися байдуже до того, що можу стати найтитулованішим тренером в історії збірної? Звичайно, це тішить, це привід гордості. Але я про це не гадаю. Я розумію, як складно постійно досягати успіху. Це моя робота, я відповідаю за чудових гравців. Мені подобаються виклики, і я готовий приймати їх. Якщо не вийде зараз, повернуся і знайду нові завдання.

Із самого початку ми розуміли, наскільки ця боротьба буде жорсткою – і результати це підтверджують. Не щодня доводиться грати із такими сильними командами. Тут чотири з п'яти найкращих збірних Європи. Це дуже серйозний і престижний турнір – згодом його значущість тільки зросте. Кожен суперник непростий, але Португалія – дуже потужна команда. У її складі грають талановиті футболісти, вони універсальні та швидкі, у їхніх ідеях є щось схоже на наші. Ми намагатимемося їх здивувати, використати свої сильні сторони, щоб їх перемогти.

Центр поля – важлива зона, де створюєш моменти та можеш домінувати у грі. Потрібно уникати помилок, потрібно бути максимально точними біля воріт. Ми повинні прагнути контролювати всі аспекти гри, тому що на такому рівні результат матчу рідко залежить від чогось одного. Дуже рідко можна побачити чотири команди з такою кількістю зірок.

Хлопці здобули чудове футбольне виховання. Футбол – це вміння справлятися з труднощами, приносити жертви, шукати рішення. Коли ти все життя цим займаєшся, ніякі складні ігри тебе не лякають.

Мої хлопці вміють виходити зі складних ситуацій. У спорті ніколи не можна розслаблюватись. Вони грають і борються з однією ідеєю, з однаковою самовіддачею, з духом та енергією з першої хвилини та до фінального свистка. Це покоління футболістів, за яким ми стежимо, має унікальну якість - у них приголомшливий талант, але вони голодні до перемог і сповнені амбіцій. Це дуже важливо.