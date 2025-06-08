Де ла Фуенте – перед фіналом проти Португалії: «Безмежно захоплююсь Роналду»
Саме з цим суперником зіграє збірна Іспанії у фіналі Ліги націй
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте перед фіналом Ліги націй проти Португалії поділився думками щодо легенди суперника Кріштіану Роналду. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
У фіналі ми побачимо дві суперсили. У мене чудові стосунки з їхнім тренером. Ми граємо з друзями, а Роналду – один із найвеличніших. Я безмежно захоплююсь ним. Здорово бачити, як футболіст його віку продовжує грати. Це дуже складний суперник і цей матч міг би бути фіналом чемпіонату світу. У неділю ми можемо знову ввійти в історію.
Я завжди відчував визнання та любов від тих, хто важливий для мене, і дуже ціную його слова. У свою чергу хочу висловити йому свою повагу. Він легенда футболу та людина, яка пропагує справжні цінності гри. Він є прикладом для всіх нас. Нам пощастило зіграти проти Португалії, яку веде за собою людина, яка залишила слід в історії.
Стежити за всіма перипетіями навколо фіналу Ліги націй і подивитися пряму трансляцію матчу можна вже сьогодні, 8 червня, на сторінці події Португалія – Іспанія на Xsport. Початок – о 22:00.
Раніше думкою щодо гри поділився сам нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду.
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