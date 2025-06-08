Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте перед фіналом Ліги націй проти Португалії поділився думками щодо легенди суперника Кріштіану Роналду. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

У фіналі ми побачимо дві суперсили. У мене чудові стосунки з їхнім тренером. Ми граємо з друзями, а Роналду – один із найвеличніших. Я безмежно захоплююсь ним. Здорово бачити, як футболіст його віку продовжує грати. Це дуже складний суперник і цей матч міг би бути фіналом чемпіонату світу. У неділю ми можемо знову ввійти в історію.

Я завжди відчував визнання та любов від тих, хто важливий для мене, і дуже ціную його слова. У свою чергу хочу висловити йому свою повагу. Він легенда футболу та людина, яка пропагує справжні цінності гри. Він є прикладом для всіх нас. Нам пощастило зіграти проти Португалії, яку веде за собою людина, яка залишила слід в історії.