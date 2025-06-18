Сергій Стаднюк

У першому турі групового етапу Клубного чемпіонату світу мадридський Реал зіграв унічию Аль-Хілялем.

Це був дебютний матч колишнього одноклубника українця Іллі Забарного по Борнмуту, іспанця Діна Гейсена. Голкіпер же «синьо-жовтих» Андрій Лунін провів усю гру на лаві запасних.

Іспанці діяли активніше в першій половині й відкрили рахунок завдяки точному удару 21-річного Гонсало Гарсії у середині першого тайму. Однак уже через сім хвилин Рубен Невеш впевнено реалізував пенальті, який і це стало останнім голом у грі.

У другому таймі обидві команди мали шанси вирвати перемогу, але реалізація підвела обох. У компенсований час Вальверде змарнував пенальті.

Реал стартував на Клубному чемпіонаті світу з нічиєї. Зальцбург і Пачука ще зіграють між собою.

Клубний чемпіонат світу, група H, перший тур

Реал Мадрид – Аль-Хіляль 1:1

Голи: Гонсало Гарсія, 34 – Рубен Невеш, 41 (пен.)

Реал: Куртуа, Ф. Гарсія, Асенсіо (Гюлер, 46), Хейсен, Александер-Арнольд (Васкес, 66), Чуамені, Вальверде, Беллінгем (Модрич, 84), Вінісіус Жуніор (Муньйос, 80), Г. Гарсія, Родріго (Діас, 66).

Аль-Хіляль: Боно, Канселу (Аль Ямі, 64), Кулібалі, Тамбакті, Лоді (Аль Гарбі, 83), Невеш, Мілінкович-Савич, Аль-Давсарі С., Малком (Аль Катані, 64), Маркос Леонардо (Аль Хувар, 83), Аль-Давсарі Н. (Канно, 76).

Попередження: Вінісіус, 15 – Невеш, 89, Аль Катані, 90+1.