Павло Василенко

Півзахисник Шахтаря Іван Петряк увійшов до сфери інтересів новачка УПЛ – ФК Кудрівка.

Президент чернігівців Роман Солодаренко зацікавлений у підписанні статусного гравця, адже це вписується у концепцію клубу на перший сезон в еліті, повідомляє телеграм-канал «Футбол з вертольоту».

Петряк повернувся в Шахтар в серпні 2022 року, перейшовши з угорського Фехервара за 1,5 мільйона євро (за даними Transfermarkt). В останніх двох сезонах він виступав на правах оренди за Полісся та Чорноморець. В останній кампанії він віддав три асисти в 10 зустрічах.

Контракт Петряка з Шахтарем діє до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість в 250 тисяч євро.