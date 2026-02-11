Сергій Разумовський

У 18-му турі нідерландської Ередивізі Утрехт на виїзді впевнено переграв Неймеген.

Український форвард Утрехта Артем Степанов записав до свого активу першу результативну дію у складі нідерландської команди. Для 18-річного нападника цей матч став особливим одразу з кількох причин — він не лише допоміг команді результативною передачею, а й уперше вийшов у стартовому складі клубу.

Сталося це у поєдинку 18-го туру чемпіонату Нідерландів проти НЕК. Саме Степанов став автором гольового паса на Дживая Зехіела, який реалізував момент і подвоїв перевагу своєї команди, зробивши рахунок 2:0. Для українця це перший асист після переходу до нового клубу та важливий крок у боротьбі за місце в основі.

Gjivai Zechiël scoort en brengt N.E.C. in nog grotere problemen voor rust: 0-2!🧐#necutr pic.twitter.com/n50Sjgb2tn — ESPN NL (@ESPNnl) February 11, 2026

До цього Степанов уже з’являвся на полі у двох матчах Утрехта, однак обидва рази виходив із лави запасних. Цього ж разу тренерський штаб довірив йому місце у старті, і нападник скористався шансом, відзначившись результативною дією. Окрім нього, у складі Утрехта забитими м’ячами також відзначилися Аларкон і Катлін. У Неймегена автором гола престижу став Неяшміч.

Утрехт набрав 27 очок і піднявся на десяту сходинку. Відрив від зони вильоту тепер складає десять балів. Неймеген (41) все ще продовжує випереджати Аякс Олександра Зінченка (39).

Чемпіонат Нідерландів, 18-й тур

Неймеген – Утрехт 1:3

Голи: Неяшміч, 59 – Аларкон, 5, Зехіел, 45, Катлін, 49

Нагадаємо, що 30 січня Утрехт офіційно оголосив про підписання Степанова. Українець перебрався до нідерландського клубу на правах оренди з опцією подальшого викупу контракту. Першу частину поточного сезону форвард провів у Нюрнберзі, який виступає у Другій Бундеслізі, де отримував ігрову практику та набирався досвіду в дорослому футболі.