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Дебютний гол Цитаїшвілі приніс «Леху» важливу перемогу в боротьбі за єврокубки

Раніше орендований у «Динамо» вінгер лише роздавав асисти
Футбол Українські легіонери
09 жовтня 20:29
Дебютний гол Цитаїшвілі приніс «Леху» важливу перемогу в боротьбі за єврокубки
Фото - Лех Познань

У 12-му турі польської Екстракласи «Лех» на своєму полі переграв «Радомяк».

Героєм матчу став орендований у «Динамо» півзахисник Георгій Цитаїшвілі. Грузин забив єдиний м'яч у зустрічі.

Як виявилося, це дебютний гол футболіста за польський клуб. До цього він записав собі в актив два асисти.

«Лех» заробив 18 очок і на три бали відстає від «Плоцька» та «Погоні» в боротьбі за єврокубки. Але у познаньців є матч у запасі.

Чемпіонат Польщі, 12 тур

«Лех» – «Радомяк» 1:0

Гол: Цитаїшвілі, 12
Сергій Стаднюк
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Теги

Георгій Цитаішвілі Лех чемпіонат Польщі (футбол) Динамо Київ

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