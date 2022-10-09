Дебютний гол Цитаїшвілі приніс «Леху» важливу перемогу в боротьбі за єврокубки

Раніше орендований у «Динамо» вінгер лише роздавав асисти

Фото - Лех Познань

У 12-му турі польської Екстракласи «Лех» на своєму полі переграв «Радомяк».

Героєм матчу став орендований у «Динамо» півзахисник Георгій Цитаїшвілі. Грузин забив єдиний м'яч у зустрічі.

Як виявилося, це дебютний гол футболіста за польський клуб. До цього він записав собі в актив два асисти.

«Лех» заробив 18 очок і на три бали відстає від «Плоцька» та «Погоні» в боротьбі за єврокубки. Але у познаньців є матч у запасі.

Чемпіонат Польщі, 12 тур

«Лех» – «Радомяк» 1:0

Цитаїшвілі, 12