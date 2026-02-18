Сергій Разумовський

У першому матчі стикового раунду плей-оф Ліги чемпіонів Брюгге та Атлетико видали надзвичайно драматичний і багатий на події поєдинок.

Вже на 8-й хвилині мадридський клуб вийшов вперед після влучного удару Альвареса з пенальті, а наприкінці першого тайму Лукман подвоїв перевагу гостей — 0:2. Однак Брюгге не знітився і, з початком другої половини гри, зумів перевернути хід зустрічі: Оньєдіка відквитав один м’яч, а Трезольді вже на 60-й хвилині встановив рівновагу — 2:2.

Після цього боротьба не вщухала, і ближче до кінця невдача спіткала господарів — Ордоньєс зрізав м’яч у власні ворота, знову вивівши «матрацників» вперед. Але бельгійці проявили характер і вирвали нічию наприкінці гри: на 89-й хвилині Цоліс поставив ефектну крапку — 3:3. Таким чином, Брюгге двічі відігрувався по ходу поєдинку, вперше — з відставання у два м’ячі, подарувавши своїм уболівальникам яскравий і непередбачуваний футбол.

Матч-відповідь відбудеться 24 лютого у Мадриді.

Ліга чемпіонів. Стиковий раунд плей-оф, перший матч

Брюгге – Атлетико 3:3

Голи: Оньєдіка, 52, Трезольді, 60, Цоліс, 89 – Альварес, 8, Лукман, 45+4, Ордоньєс, 79 (автогол)

Брюгге: Міньйоле, Саббе (Сіке, 81), Ордоньєс, Мехеле, Сейс (Маєр, 86), Станкович (Лемарешаль, 86), Оньєдіка, Ванакен, Цоліс, Трезольді (Вермант, 76), Діахон (Кемпбелл, 81)

Атлетико: Облак, Моліна (Ле Норман, 90+1), Пубіль Ганцко, Руджері, Сімеоне, Льоренте, Коке (Кардозу, 90+1), Лукман (Баена, 62), Альварес, Грізманн (Сьорлот, 66)

Попередження: Оньєдіка (77) – Пубіль (48), Баена (90+5)