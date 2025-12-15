Сергій Разумовський

У 16-му турі іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано та Реал Бетис видали нічию, у якій саме господарі виглядали переконливішими.

Райо з перших хвилин перехопив ініціативу. Команда мала територіальну перевагу, частіше володіла м’ячем і значно активніше загрожувала воротам суперника. За ударами по воротах гору взяли господарі, однак бракувало точності в завершальній стадії атак.

Після перерви Бетис зміг дещо вирівняти гру та статистику за окремими показниками. Проте навіть за більш збалансованого футболу саме Райо залишався ближчим до забитого м’яча: господарі неодноразово створювали напівмоменти й гострі ситуації біля штрафного майданчика суперника. Утім, реалізувати хоча б один із шансів їм так і не вдалося, тож матч завершився сухою нічиєю 0:0, яка, з огляду на перебіг подій, більше влаштувала гостей.

Бетис набрав 25 очок у турнірній таблиці й відстав від п’ятого Еспаньйола на п’ять балів у боротьбі за Лігу Європи. Учасник Ліги конференцій Райо Вальєкано – лише 13-й з 18 пунктами.

Ла Ліга, 16-й тур

Райо Вальєкано – Реал Бетис 0:0

Райо Вальєкано: Баталья, Чаваррія, Раціу, Менді, Лежон, Сісс, Валентін (Діас 66), Еспіно (Камельо 66), Паласон (Гумбау 83), де Фрутос (Перес 18), Гарсія (Балью 83)

Бетис: Вальєс, Родрігес, Руїбаль, Бернардо, Льоренте (Бартра 7), Рока, Деосса (Ло Чельсо 59), Рікельме (Гарсія 74), Антоні, Форнальс (Альтіміра 74), Ернандес

Попередження: Перес, Баталья, Сісс, Балью – Рока