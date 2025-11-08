Дербі є дербі. Ювентус вперше за Спаллетті втратив очки у Серії А
Торіно ідеально відзахищався за тотальної переваги б'янконері
39 хвилин тому
В 11-му турі італійської Серії А Ювентус на своєму полі не зумів здолати Торіно.
Б’янконері цілковито домінували у туринському дербі. Біля 70% ігрового часу господарі володіли м’ячем. Завдали понад 20 ударів. Награли на один очікуваний гол.
Проте проти були «бики». Підопічні Леонардо Колуччі ідеально відзахищалися та не дозволили команді Лучано Спаллетті втілити перевагу в забитий м’яч.
Ювентус набрав 19 очок і ризикує пропустити поперед себе шосту Болонью в турнірній таблиці. Торіно (14) очолив нижню половину таблиці.
Серія А, 11-й тур
Ювентус – Торіно 0:0
Ювентус: Ді Грегоріо, Ругані (Гатті 46), Калулу, Копмейнерс, Йилдиз (Опенда 84), Консейсау (Жеґрова 65), Камб'язо, Маккенні, Тюрам, Локателлі (Аджич 86), Влахович (Девід 65)
Інтер: Палеарі, Коко, Маріпан, Ісмайлі (Тамез 88), Лазаро, Педерсен, Влашич (Анджорін 79), Ілич (Аслані 46), Казадеї, Сімеоне (Сапата 79), Нґонж (Адамс 46)
Попередження: Асллані, 64
Поділитись