Дешам: «Франції доведеться попрацювати, щоб якомога краще обмежити вплив Мессі на гру»

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився очікуваннями Olé від майбутнього фіналу ЧС-2022 проти Аргентини.

Це останній чемпіонат світу для Мессі, і він може взяти трофей на ньому.



Мессі чудовий зі старту турніру. Чотири роки тому все було інакше. Він почав матч не на тій позиції, де ми очікували, а закінчував його нападаючим. Зараз у них є нападник, а у Мессі багато свободи. Він часто зустрічається з м'ячем і виглядає так, немов він у відмінній формі.

Мессі – кращий гравець світу або один з кращих. Нам доведеться попрацювати, щоб якомога краще обмежити його вплив на гру. Вони теж зроблять це з деякими з моїх гравців. Але це не та Аргентина, з якою ми грали чотири роки тому».