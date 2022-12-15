Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Дешам: «Франції доведеться попрацювати, щоб якомога краще обмежити вплив Мессі на гру»
Фінал пройде 18 грудня
15 грудня 14:17
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився очікуваннями Olé від майбутнього фіналу ЧС-2022 проти Аргентини.
«У цієї команди є дуже класний гравець, і це Мессі, який робить різницю. Нас чекає велика битва. Аргентина – агресивна команда, але це хороша агресія».
Це останній чемпіонат світу для Мессі, і він може взяти трофей на ньому.
«Ми зробимо все, щоб цього не сталося. Лише одна зі збірних отримає третю зірку.
Мессі чудовий зі старту турніру. Чотири роки тому все було інакше. Він почав матч не на тій позиції, де ми очікували, а закінчував його нападаючим. Зараз у них є нападник, а у Мессі багато свободи. Він часто зустрічається з м'ячем і виглядає так, немов він у відмінній формі.
Мессі – кращий гравець світу або один з кращих. Нам доведеться попрацювати, щоб якомога краще обмежити його вплив на гру. Вони теж зроблять це з деякими з моїх гравців. Але це не та Аргентина, з якою ми грали чотири роки тому».
фінал пройде 18 грудня.
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