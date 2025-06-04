Дешам назвав конкретну позицію, на яку випустить Мбаппе у півфіналі з Іспанією

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам розкрив певні напрацювання щодо складу на півфінал Ліги націй проти Іспанії. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Гравці ПСЖ з нами і нам допоможуть. Ми тренувалися вчора та сьогодні. Думаю, для них буде чудово зіграти проти збірної Іспанії невдовзі після фіналу Ліги чемпіонів. Робимо все можливе для того, щоб підготовка протікала якнайкраще. Я продовжу аналізувати ситуацію, а ми тут для того, щоби перемогти.

Я розраховую на тих захисників, які є зараз. В ідеальному світі я, звичайно, хотів би покладатися і на трьох гравців, хто сьогодні не з нами. Вони грали у мене в обороні два останні роки. Але це також означає, що я можу дати шанс комусь іншому. Можливо, ситуація не ідеальна, враховуючи нашого суперника та його нападників. Але в мене є 25 футболістів, і всі вони знають, чого я від них чекаю.

Я не люблю слово «помста». Це інший турнір, інший півфінал. Це нова можливість вийти у фінал. Я не хочу повертатися до півфіналу Євро-2024, але погоджуся, що тоді Іспанія переграла нас – особливо у володінні м'ячем. Не заперечую, що минулого разу в ряді аспектів вони були кращими за нас, але не думаю, що між нами велика різниця. Іспанія тоді перемогла з мінімальною перевагою.

Я добре знаю Дуе. Можливо, спочатку йому було важко у ПСЖ, але у підсумку він провів чудовий сезон. Варто тільки поаплодувати за все, що він зробив. Особливо під кінець сезону.

Кіліан Мбаппе зіграє у центрі. Можливо, позиція буде трохи іншою, враховуючи Дембеле. Я не детально описуватиму, як ми зіграємо в нападі, але їжі для роздумів у мене щодо цього багато.

В ідеалі у матчі проти Іспанії треба зіграти дуже чітко в обороні. Але якщо думати тільки про гру в захисті, то немає сенсу грати у футбол. Потрібно намацати необхідний баланс між захистом та нападом. Наш суперник любить та прагне більше грати на м'ячі. Загалом, головне завдання зробити так, щоб збірній Іспанії не довелося на поле просто.

Дуже добре, що сюди приїхало багато французьких уболівальників. Не забуду тієї атмосфери, яка була на Стад-де-Франс у матчі проти Хорватії. Наші вболівальники залишаються відданими нам довгі роки. Вони завжди підтримують свою збірну. Ми тут для того, щоби розділити з ними цей досвід. Наші вболівальники – наша гордість.