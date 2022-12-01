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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Дешам – про 0:1 з Тунісом: «Досягли своєї мети»

Збірна Франції сенсаційно поступилася скромній команді у третьому турі групового етапу ЧС
Футбол Чемпіонат світу з футболу
01 грудня 09:57
Дешам – про 0:1 з Тунісом: «Досягли своєї мети»
Дідьє Дешам / Фото - Getty Images

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився думками після несподіваної поразки в матчі заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Тунісу (0:1). Слова фахівця передає RMC Sport.

Я не знаю, чи треба було зарахувати гол Грізманна, можливо, там офсайд. Потрібен був час на те, щоб суддя розібрався, і наша радість затихла. Але ми заслуговували на гол. Нам було важко через ухвалені мною рішення, і через чотири дні нам потрібно буде використати отриманий досвід на користь.

Існував ризик здоров'ю кількох футболістів, ми провели дві гри із високою інтенсивністю. Ми змогли випустити новачків, які побачили, що таке матч чемпіонату світу, відчули різницю. Ми досягли своєї мети. Ми відновимося, і потім для нас розпочнеться вже новий турнір.

Сенсація, що не подарувала вихід. Огляд матчу Туніс – Франція

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Франції (футбол) збірна Тунісу (футбол)

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