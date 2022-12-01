Визначилися ще дві пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Дешам – про 0:1 з Тунісом: «Досягли своєї мети»
Збірна Франції сенсаційно поступилася скромній команді у третьому турі групового етапу ЧС
01 грудня 09:57
Дідьє Дешам / Фото - Getty Images
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився думками після несподіваної поразки в матчі заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Тунісу (0:1). Слова фахівця передає RMC Sport.
Я не знаю, чи треба було зарахувати гол Грізманна, можливо, там офсайд. Потрібен був час на те, щоб суддя розібрався, і наша радість затихла. Але ми заслуговували на гол. Нам було важко через ухвалені мною рішення, і через чотири дні нам потрібно буде використати отриманий досвід на користь.
Існував ризик здоров'ю кількох футболістів, ми провели дві гри із високою інтенсивністю. Ми змогли випустити новачків, які побачили, що таке матч чемпіонату світу, відчули різницю. Ми досягли своєї мети. Ми відновимося, і потім для нас розпочнеться вже новий турнір.
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