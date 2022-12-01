Дешам – про 0:1 з Тунісом: «Досягли своєї мети»

Дідьє Дешам / Фото - Getty Images

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився думками після несподіваної поразки в матчі заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Тунісу (0:1). Слова фахівця передає RMC Sport.

Існував ризик здоров'ю кількох футболістів, ми провели дві гри із високою інтенсивністю. Ми змогли випустити новачків, які побачили, що таке матч чемпіонату світу, відчули різницю. Ми досягли своєї мети. Ми відновимося, і потім для нас розпочнеться вже новий турнір.