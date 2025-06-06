Дешам: «Цей матч був зовсім не таким, як півфінал Євро»

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підбив підсумки півфіналу Ліги націй проти Франції (5:4). Його слова наводить УЄФА.

Набрався багаж найрізноманітніших емоцій. Було багато хороших речей, які послужать нам добру службу і в майбутньому. Тобто не все треба викидати в сміттєвий кошик. Хоча зрозуміло, що якщо пропустив п'ять м'ячів, то ти не все зробив правильно.

У пропущених голах дуже легко звинувачувати саме захисників. Але не варто забувати про рівень майстерності іспанських футболістів. Проти нас грав суперник найвищого класу, який діє дуже ефективно. І ми теж здорово проявили себе в атаці.

Цей матч був зовсім не таким, як минулого року [1:2 у півфіналі ЄВРО]. Дуже рідко в матчах проти Іспанії хтось може володіти м'ячем так багато і створювати так багато моментів. Їхній воротар зробив багато сейвів. Ми теж показали хорошу гру. Факти говорять за себе.

Проти Німеччини на нас чекає черговий складний матч. У нас буде менше часу на відновлення. Заміни відбудуться в обох командах. Постараємося встигнути відновитися і перемогти, - пояснив Дешам.