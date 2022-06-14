Дешам: «Мене здивував вчинок Зума, це неприйнятно. Але я не зміню свій підхід до заявки збірної»
Дешам: «У Франції не вистачило енергії або сил»
Спеціаліст зазначив, що хорвати були більш свіжими
09:53
Дидьє Дешам / Фото: UEFA
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам в коментарі UEFA висловився про домашню поразку в матчі Ліги націй проти Хорватії (0:1).
«Ми протистояли дуже хорошій збірній Хорватії. Вони грали більш динамічно. Статус чемпіона світу не виграє нам матчі. Червень виявився дуже важким. У нас не вистачило енергії або сил проти суперників, у яких цього вистачало. Також були моменти з невдачею, але основним фактором залишається відсутність свіжості».
Нагадаємо, після поразки від хорватів Франція втратила шанси на вихід з групи. Після 4 турів команда Дешама займає останнє місце.
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