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Дешам: «У Франції не вистачило енергії або сил»

Спеціаліст зазначив, що хорвати були більш свіжими
Футбол Ліга націй UEFA
09:53
Дешам: «У Франції не вистачило енергії або сил»
Дидьє Дешам / Фото: UEFA

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам в коментарі UEFA висловився про домашню поразку в матчі Ліги націй проти Хорватії (0:1).

«Ми протистояли дуже хорошій збірній Хорватії. Вони грали більш динамічно. Статус чемпіона світу не виграє нам матчі. Червень виявився дуже важким. У нас не вистачило енергії або сил проти суперників, у яких цього вистачало. Також були моменти з невдачею, але основним фактором залишається відсутність свіжості».

Нагадаємо, після поразки від хорватів Франція втратила шанси на вихід з групи. Після 4 турів команда Дешама займає останнє місце.

Карен Агабекян
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Теги

Дідьє Дешам збірна Франції (футбол)

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