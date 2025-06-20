Журналіст Володимир Звєров висловився про потенційних суперників Динамо в 2-му кваліфікаційному раунді ЛЧ.

Динамо стартує 22–23 липня і зіграє у другому раунді кваліфікації з переможцем пари Жальгіріс - Хамрун Спартанс. Литва проти Мальти. Це дещо нагадує 90-ті, коли Динамо грало з різними Баррі Таунами та іншими представниками футбольних країн з низьким коефіцієнтом.

У будь-якому разі Динамо має бути фаворитом і проходити переможця цієї пари. Перемога в другому раунді кваліфікації вже гарантує, що Динамо гратиме в єврокубках - і це чудово. Тобто, якщо Динамо пройде цей раунд, то забезпечить собі щонайменше участь у Лізі конференцій, - пояснив Звєров.