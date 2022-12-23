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Ді Марія передумав завершувати кар'єру в збірній Аргентини

Також він хоче продовжити грати в Європі
Футбол У світі
23 грудня 20:28
Ді Марія передумав завершувати кар'єру в збірній Аргентини

Півзахисник Анхель Ді Марія передумав завершувати кар'єру в збірній Аргентини.

Перед ЧС-2022 хавбек прийняв рішення, що цей турнір стане для нього останнім на міжнародному рівні. Втім, після перемоги на турнірі він передумав, повідомляє Marca.

Крім того, він має намір також продовжити грати в Європі. Півзахисник не проти продовжити контракт з «Ювентусом», який закінчується в кінці сезону.

У фіналі ЧС він забив гол у ворота Франції.

Таке ж рішення прийняв і форвард Ліонель Мессі. він також продовжити грати за збірну Аргентини.

Андрій Усмонов
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Теги

Анхель Ді Марія збірна Аргентини (футбол) Ювентус

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