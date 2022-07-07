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THE FOOTBALL REVIEW

Ді Марія перейшов до топ-клубу Серії А

Раніше зірковий аргентинець покинув ПСЖ
Футбол Серія А
09:59
Ді Марія перейшов до топ-клубу Серії А
Анхель Ді Марія / фото - Getty Images

Вінгер Анхель Ді Марія став гравцем «Ювентуса». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, контракт з 34-річним гравцем розрахований до 2023 року. Раніше аргентинець покинув ПСЖ, ставши вільним агентом.

7 липня досвідчений футболіст прибуде в Турин. Там йому належить пройти медичне обстеження.

Нагадаємо, також на Ді Марію претендувала «Барселона».

Сергій Стаднюк
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Теги

Анхель Ді Марія Ювентус ПСЖ

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