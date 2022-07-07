Ді Марія перейшов до топ-клубу Серії А

Раніше зірковий аргентинець покинув ПСЖ

Анхель Ді Марія / фото - Getty Images

Вінгер Анхель Ді Марія став гравцем «Ювентуса». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, контракт з 34-річним гравцем розрахований до 2023 року. Раніше аргентинець покинув ПСЖ, ставши вільним агентом.

7 липня досвідчений футболіст прибуде в Турин. Там йому належить пройти медичне обстеження.

Нагадаємо, також на Ді Марію претендувала «Барселона».