«Ювентус» оголосив про розставання з Дібалою та ще двома гравцями
Ді Марія перейшов до топ-клубу Серії А
Раніше зірковий аргентинець покинув ПСЖ
Анхель Ді Марія / фото - Getty Images
Вінгер Анхель Ді Марія став гравцем «Ювентуса». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, контракт з 34-річним гравцем розрахований до 2023 року. Раніше аргентинець покинув ПСЖ, ставши вільним агентом.
7 липня досвідчений футболіст прибуде в Турин. Там йому належить пройти медичне обстеження.
Нагадаємо, також на Ді Марію претендувала «Барселона».
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