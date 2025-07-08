Чемпіон світу-2022 Анхель Ді Марія заявив, що мріє поборотись з Росаріо Сентраль за чемпіонство після повернення в рідний клуб. Його слова наводить Matca.

Стати чемпіоном в Сентраль - мрія, яку я не втілив. Я постараюся її реалізувати. Я мріяв про повернення довгий час. Я хотів, щоб це сталося швидше, але, на жаль, це було неможливо. Тепер все закінчилося, і сьогодні я тут, щасливий зі своєю родиною. Повернення завжди було у мене на думці, з того дня, як я поїхав. Я хотів цього і в минулому році, але це було неможливо. Ми вирішили залишитися в Європі ще на рік з думкою повернутися до обговорення переїзду, - розповів Ді Марія.

Діючий чемпіон світу перебував в системі Сентраля з 7 років, а вже у 17 дебютував за основну команду. До переїзду в Європу Анхель провів 39 матчів, забив 6 голів та віддав 2 асисти.

Угода між Росаріо та «Фідео» розрахована до літа 2026 року.