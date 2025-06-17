Аргентинський півзахисник Бенфіки Анхель Ді Марія пояснив, що саме мав на увазі своїм жестом після забитого пенальті у ворота Бока Хуніорс у стартовому матчі групового етапу Клубного чемпіонату світу. Поєдинок завершився внічию 2:2, але увагу глядачів привернула саме реакція чемпіона світу після голу.

Після точного удару з одинадцятиметрової позначки Ді Марія підняв руку до неба.

Потім він склав пальці у формі серця — жест, який він часто використовує. В Аргентині це одразу викликало домисли, що гравець таким чином вибачався перед уболівальниками Боки, хоча ніколи не був частиною клубу.

Сам Анхель спростував такі інтерпретації:

Ні, я не вибачався. Я просто привітав свою родину — вони були на трибунах. Усі почали говорити, нібито я просив пробачення. Це неправда.

Наступний матч Бенфіка проведе 20 червня проти новозеландського Окленд Сіті.