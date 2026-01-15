Сергій Разумовський

У півфіналі Кубка африканських націй збірна Марокко здолала Нігерію.

Господарі турніру були значно ближчими до перемоги, однак основний час завершився нульовою нічиєю. За очікуваними голами Марокко мало перевагу 0,8 проти 0,05, за ударами також перевага Марокко 16 проти двох. Попри постійний тиск і велику кількість спроб, марокканцям не вдалося пробити оборону суперника з гри, тоді як Нігерія практично не загрожувала воротам, зосередившись на стримуванні й надії дотягнути до серії пенальті.

У післяматчевій серії 11-метрових Марокко виявилося точнішим і виграло 4:2. У Нігерії свої удари реалізували Онуачу та Деле-Башіру, а промахнулися Чуквуезе і Онемаєчі. У Марокко забили Ель Айнауї, Бен Сегір, Хакімі та Ен Несірі, єдиним, хто схибив, став Ігамане – але навіть цей промах не завадив марокканцям вийти до фіналу.

Марокко вийшло до фіналу КАН, там команда зіграє з Сенегалом.

Кубок африканських націй, півфінал

Нігерія – Марокко 0:0 (2:4 – пен.)

Нігерія: Нвабалі, Онемаєчі, Бессі, Аджаї, Осаї-Семюел, Івобі, Оньєдіка (Саймон, 83), Оньєка (Чуквуеза, 120+1), Лукман, Адамс (Деле-Башіру, 98), Осімхен (Онуачу, 118)

Марокко: Боно, Мазраві, Масіна, Агерд, Хакімі, Ель Айнауї, Еззальзулі (Ен Несірі, 103), Сайбарі (Бен Сегір, 118), Ель-Ханнус (Амрабат, 83), Діас (Ахомаш, 108), Ель-Каабі (Таргаллін, 83)

Попередження: Бессі (33), Оньєдіка (77)