Дівчина Вінісіуса розповіла про перевірку її інтимного крему на допінг
Фізіотерапевт футболіста контролює всі медичні засоби, які вона використовує
близько 3 годин тому
Вірджинія Фонсека, дівчина вінгера мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора, поділилася деталями суворого допінг-контролю, якого дотримується оточення футболіста.
За словами Фонсеки, навіть медичні засоби, які вона отримує після консультацій з лікарями, проходять додаткову перевірку з боку клубних спеціалістів гравця.
Якщо я йду до гінеколога і мені потрібно використовувати якусь мазь, її спочатку має перевірити його фізіотерапевт, бо вона може проявитися під час допінг-тесту. Коли він сказав мені про це, я затремтіла. Подумала: Боже мій, невже я могла використовувати щось, чого не повинна була. Тепер усе, що я планую застосовувати, маю надсилати його фізіотерапевтам — наводить слова Вірджинії Фонсеки Madrid Universal.
Поділитись