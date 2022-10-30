Балулі більше не вийде на поле в складі «Дніпра-1»
«Дніпро-1» мінімально здолав «Чорноморець» і продовжує лідирувати в УПЛ
Відірвалися від «Шахтаря» вже на 5 очок
30 жовтня 15:04
«Дніпро-1» в 10-му турі УПЛ знову переміг – цього разу без очок залишився одеський «Чорноморець».Єдиним м'ячем у зустрічі відзначився Олександр Піхальонок в середині першого тайму.
«Дніпро-1» продовжує лідирувати в турнірній таблиці УПЛ, набравши вже 25 очок в 9 матчах. У наздоганяючого «Шахтаря» 20 очок, але є матч в запасі.
УПЛ, 10-й тур:
«Дніпро-1» — «Чорноморець» 1:0
Гол: Піхальонок, 23
«Дніпро-1»: Валеф, Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк, Амаш, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Назаренко, Довбик
«Чорноморець»: Непогодов, Єрмаков, Манджрекар, Селін, Путря, Кравченко, Політило, Брагару, Бобко, Бадібанга, Гладкий
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