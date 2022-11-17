«Дніпро-1» втратив очки в матчі з «Ворсклою»
«Дніпро-1» може продати свого легіонера в бразильський клуб
Нинішня команда гравця хоче оформити повноцінний трансфер
17 листопада 19:58
Філіпе Пірес / Фото - scdnipro1.com.uaБразильський «Жувентуде» планує оформити повноцінний трансфер вінгера «Дніпра-1» Феліпе Піреса.
Пірес перейшов в український клуб за 1 мільйон євро з португальського «Морейренсе» в лютому цього року, однак після початку вторгнення рашистів в Україну поїхав грати на правах оренди спершу в голландський «АДО Ден Хаг», а потім в «Жувентуде».
Поточний договір оренди 27-річного гравця з бразильцями закінчується влітку 2023 року, проте в «Жувентуде» хочуть підписати півзахисника на постійній основі.
У Серії А-2022 Пірес провів 11 матчів за «Жувентуде», в яких відзначився 2 результативними передачами. Його команда за підсумками чемпіонату вилетіла до Серії В.
Раніше «Дніпро-1» почав переговори з форвардом Артемом Довбиком щодо нового контракту.
Коментарі 0