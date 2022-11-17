Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:00
Змішані єдиноборства. Combate Global
11:55
Гандбол. Бундесліга 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запоріжжя)

«Дніпро-1» може продати свого легіонера в бразильський клуб

Нинішня команда гравця хоче оформити повноцінний трансфер
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 листопада 19:58
«Дніпро-1» може продати свого легіонера в бразильський клуб
Філіпе Пірес / Фото - scdnipro1.com.ua
Бразильський «Жувентуде» планує оформити повноцінний трансфер вінгера «Дніпра-1» Феліпе Піреса.

Пірес перейшов в український клуб за 1 мільйон євро з португальського «Морейренсе» в лютому цього року, однак після початку вторгнення рашистів в Україну поїхав грати на правах оренди спершу в голландський «АДО Ден Хаг», а потім в «Жувентуде».

Поточний договір оренди 27-річного гравця з бразильцями закінчується влітку 2023 року, проте в «Жувентуде» хочуть підписати півзахисника на постійній основі.

У Серії А-2022 Пірес провів 11 матчів за «Жувентуде», в яких відзначився 2 результативними передачами. Його команда за підсумками чемпіонату вилетіла до Серії В.

Раніше «Дніпро-1» почав переговори з форвардом Артемом Довбиком щодо нового контракту.
Джерело: sport.ua Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

СК Дніпро-1 Феліпе Пірес

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру
Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:08
Хавбек «Шахтаря» прибув на матч із «Дніпром-1», незважаючи на виклик до молодіжної збірної
Хавбек «Шахтаря» прибув на матч із «Дніпром-1», незважаючи на виклик до молодіжної збірної
Футбол Українська Прем'єр-ліга
07:49
Легіонер «Дніпра-1» все ж надав перевагу «товарняку» збірної перед ключовим матчем проти «Шахтаря»
Легіонер «Дніпра-1» все ж надав перевагу «товарняку» збірної перед ключовим матчем проти «Шахтаря»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
01:17
Екс-тренер «Дніпра-1»: «Клубу потрібен голкіпер вищого класу, ніж Валеф»
Екс-тренер «Дніпра-1»: «Клубу потрібен голкіпер вищого класу, ніж Валеф»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18 листопада 21:50
Тренер «Дніпра-1»: «Цей сезон для «Динамо» вже втрачено»
Тренер «Дніпра-1»: «Цей сезон для «Динамо» вже втрачено»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18 листопада 13:47
Став відомий головний арбітр центрального матчу 14 туру УПЛ, який відбудеться вже завтра
Став відомий головний арбітр центрального матчу 14 туру УПЛ, який відбудеться вже завтра
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18 листопада 12:50

Новини: Футбол

Екс-голкіпер «Десни»: «Потрібно бути під чимось, щоб сказати, що Мілевський – росіянин»
Екс-голкіпер «Десни»: «Потрібно бути під чимось, щоб сказати, що Мілевський – росіянин»
Українські легіонери
12:33
Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру
Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру
Українська Прем'єр-ліга
12:08
Іспанський гранд близький до підписання захисника «Шахтаря»
Іспанський гранд близький до підписання захисника «Шахтаря»
Українська Прем'єр-ліга
11:53
Тренер іншого учасника ЧС заявив, що було б несправедливо, якби Мессі не виграв турнір
Тренер іншого учасника ЧС заявив, що було б несправедливо, якби Мессі не виграв турнір
Чемпіонат світу з футболу
11:29
Рябоконь: «Швидко згадав, як розбирати, збирати, прицілюватися, стріляти з автомата»
Рябоконь: «Швидко згадав, як розбирати, збирати, прицілюватися, стріляти з автомата»
Українська Прем'єр-ліга
11:12
Відхід легендарного гравця змусив «Барселону» задуматися про Гвардіола
Відхід легендарного гравця змусив «Барселону» задуматися про Гвардіола
Прімера
10:46
Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Чемпіонат світу з футболу
10:30
Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Гвардіоли
Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Гвардіоли
Ліга 1
10:15
На болотах все ще вірять у те, що їм дадуть провести Суперкубок UEFA
На болотах все ще вірять у те, що їм дадуть провести Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
09:50
Всі новини

Популярні новини

Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Бокс Професійний бокс
17 листопада 13:40
3
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Футбол Українські легіонери
18 листопада 13:05
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Бокс Професійний бокс
15 листопада 11:59
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Бокс Професійний бокс
14 листопада 07:15
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Бокс Професійний бокс
17 листопада 07:50
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
Бокс Професійний бокс
15 листопада 15:31
Всі новини