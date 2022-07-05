«Дніпро-1» – наймолодший єврокубковий дебютант в сезоні 2022/23
«Дніпро-1» став наймолодшим дебютаном в єврокубках в сезоні 2022/23, повідомляє The Sweeper.
«Дніпру-1» виповнилося 5 років в 2022-му році.
Найстарішим дебютантом єврокубків є «Кішварда» ( 111 років ).
В цілому, 9 клубів вперше зіграють в єврокубках в своїй історії:
«Балкани» ( Косово ) – Ліга чемпіонів
«Дніпро - 1» ( Україна ) – Ліга Європи
«Жив Вісенте» ( Португалія ) – Ліга конференцій
«Аріс» ( Греція ) – Ліга конференцій
Кішварда ( Угорщина ) – Ліга конференцій
«Тузла Сіті» ( Боснія і Герцеговина ) – Ліга конференцій
«Кізілжар» ( Казахстан ) – Ліга конференцій
«Ескальдес» ( Андорра ) – Ліга конференцій
«Бруно Мегпіс» ( Гібралтар ) – Ліга конференцій
Нагадаємо, «Дніпро - 1» в минулому недоігранном сезоні УПЛ зайняв 3 місце.
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