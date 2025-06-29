Віктор Дьокереш повідомив керівництву лісабонського Спортинга, що не має наміру більше виступати за команду. За інформацією Фабріціо Романо та португальського видання Record, причиною стала особиста образа форварда на президента клубу Фредеріку Варандаша через невиконану домовленість про трансфер.

За словами футболіста, керівництво обіцяло відпустити його в разі хорошої пропозиції влітку 2025 року. Очікувалось, що клуб погодиться на трансфер за суму близько 60–65 мільйонів євро. Натомість Спортинг наполягає на повній клаусулі – 85 мільйонів, відмовляючись навіть вести переговори. Дьокереш вважає себе зрадженим і виснаженим ситуацією.

За даними британських ЗМІ, гравець готовий навіть бойкотувати тренування, щоб змусити клуб піти на поступки. У свою чергу, президент Варандеш назвав дії форварда «шантажем» і наголосив, що клуб не має наміру поступатися тиску.

На Дьокереша претендують топ-клуби Європи: Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі, а також Ювентус і команди із Саудівської Аравії. Минулого сезону швед забив 54 м’ячі в 52 матчах, вигравши Bola de Prata та ставши гравцем сезону у Прімейрі.