Дьокереш дав чітку відповідь на пропозицію Манчестер Юнайтед
Воз''єднання з Аморімом не буде
близько 1 години тому
Віктор Дьокереш / Фото - Спортинг Лісабон
Нападник Спортинга Віктор Дьокереш не пристав на пропозицію Манчестер Юнайдед, повідомляє Record.
Представники шведа поінформували, що футболіст не зацікавлений переходити в МЮ.
Попередній сезон швед провів у чудовій формі. У 50 зіграних матчах він забив 54 м'ячі та віддав 13 результативних передач.
Виступ форварда привернув увагу багатьох провідних команд. ЗМІ вже повідомляли про інтерес з боку Арсенала, Челсі, Манчестер Юнайтед, Атлетіко та Баварії.
Угода Дьокереша зі Спортингом діє до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює страйкера в 75 мільйонів євро.