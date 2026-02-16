Сергій Разумовський

Арсенал проявляє інтерес до форварда Інтера Франческо Піо Еспозіто. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, зазначаючи, що лондонці вже перейшли від загального спостереження до конкретних дій: 14 лютого представник скаутського відділу Арсенала відвідав матч Інтер – Ювентус, де він забив, аби наживо оцінити гру нападника та його поведінку в топовому протистоянні.

Водночас в Інтері, за інформацією джерела, не налаштовані легко розлучатися з футболістом. У міланському клубі вважають Піо важливим елементом проєкту на найближчі роки й хочуть закріпити це новою угодою – Інтер планує продовжити контракт з гравцем до 2031 року.

Еспозіто є вихованцем Інтера. Його чинний контракт і так довгостроковий та діє до 30 червня 2030 року, а Transfermarkt оцінює форварда в 35 млн євро, що робить потенційні переговори для Арсенала непростими як у фінансовому плані, так і з огляду на позицію клубу-власника.

У нинішньому сезоні Піо Еспозіто провів за Інтер 32 матчі у всіх турнірах. Він записав до активу 6 голів та 5 результативних передач, підтверджуючи свій статус одного з найцікавіших молодих нападників у системі міланців.