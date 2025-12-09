Сергій Разумовський

Рішення у справі про можливе порушення допінгових правил вінгером Челсі та збірної України Михайлом Мудриком мають оголосити вже найближчим часом. Про це повідомляє Football Insider з посиланням на фінансового експерта Стефана Борсона,

Борсон припустив, що вердикт не змушуватиме себе довго чекати. Затримка з оголошенням рішення виглядає дивною, але логічно очікувати, що процес добігає завершення. При цьому експерт натякнув, що ситуація навряд чи є сприятливою для самого футболіста, однак остаточні висновки можна буде робити лише після офіційної заяви відповідних органів і пояснень від Мудрика.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року в допінг-пробі А українського вінгера було виявлено заборонену речовину мілдронат. Зразок Б формально відкривали, однак результати цієї перевірки публічно не оголошували. Попри відсутність відкритої інформації щодо проби Б, Футбольна асоціація Англії висунула Мудрику офіційне обвинувачення в порушенні антидопінгових правил, і саме за підсумками цього розгляду тепер очікують фінального вердикту.

Навесні 2026 року відбудеться плей-оф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Збірна України, що у півфіналі зіграє зі Швецією, вже другий рік відчуває кадровий дефіцит саме на позиції Мудрика.