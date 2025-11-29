Сергій Разумовський

У 14-му турі іспанської Ла Ліги Барселона відсвяткувала 126-річчя клубу перемогою над Алавесом на стадіоні Спотіфай Камп Ноу з рахунком 3:1. Матч став другим домашнім поєдинком каталонців після повернення на арену і продовжив їх вдалу серію на оновленому стадіоні. Команда Гансі Фліка набрала чергові три очки й зберегла високі позиції в турнірній таблиці.

Гра розпочалася несподівано для господарів: уже на 43-й секунді Пабло Ібаньєс, скориставшись невдалою грою захисту Барселони після подачі з кутового, вивів Алавес уперед. Однак каталонці швидко перехопили ініціативу й організували кілька небезпечних атак. На 8-й хвилині Ламін Ямаль зрівняв рахунок точним і сильним ударом з меж штрафного майданчика, а на 26-й хвилині Дані Ольмо, отримавши тонкий пас від Рафіньї, вивів Барселону вперед. Важливу роль у збереженні переваги в першому таймі відіграв воротар Жоан Гарсія, який парирував небезпечний удар Джонні незадовго до другого гола господарів.

Після перерви темп гри дещо знизився, але Барселона продовжувала контролювати м’яч і створювати моменти. Найкращий шанс мав Роберт Левандовскі після подачі з кутового від Рафіньї, проте воротар Сівера впорався з його ударом. Алавес відповідав контратаками: зокрема, Карлос Вісенте змусив Кубарсі вибивати м’яч на кутовий, а в кінцівці зустрічі Жоан Гарсія врятував команду після удару Гуріді, який міг стати голом, що, ймовірно, був би зарахований за втручання VAR.

У доданий час Барселона зняла всі питання щодо результату. Ламін Ямаль віддав результативний пас на Дані Ольмо, який вийшов сам на сам із Сіверою і точним ударом установив остаточний рахунок 3:1. Ця перемога дозволила каталонцям набрати 34 бали та наблизитися до Реала (32) в турнірній таблиці за втраченими очками. Барселона посилила тиск на мадридський клуб напередодні його матчу проти Жирони.

Ла Ліга, 14-й тур

Барселона – Депортиво Алавес 3:1

Голи: Ямаль, 8, Ольмо, 26, 90+3 – Ібаньєс, 1

Барселона: Гарсія, Е. Гарсія (Кунде, 46) Кубарсі (Крістенсен, 84), Мартін, Бальде, Касадо, Берналь (Рашфорд, 46), Ямаль, Ольмо, Рафінья (Педрі, 60), Левандовскі (Торрес, 60)

Алавес: Сівера, Хонні, Теналья, Пачеко, Парада (Мартінес, 80), Бланко, Калебе (Вісенте, 58), Суарес (Гевара, 68), Ібаньєс (Гуріді, 68), Реббаш (Аленья, 58), Боє

Попередження: Берналь (36), Гарсія (90+2) – Реббаш (32), Калебе (53), Бланко (81)