Довбик – найкращий гравець листопада-грудня в УПЛ

Форвард забив п'ять голів в п'яти матчах

УПЛ визначила найкращого гравця за підсумками листопада-грудня.

Ним став форвард «Дніпра-1» Артем Довбик. На його рахунку п'ять голів в п'яти матчах, а також один хет-трик.

У голосуванні Артем випередив Михайла Мудрика, Віктора Циганкова і Олега Мозіля.

Він завершив першу половину сезону в якості кращого бомбардира чемпіонату. На рахунку Довбика 11 голів.