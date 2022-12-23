Довбик: «Україна виступила б на ЧС-2022 краще, ніж Уельс»
Довбик – найкращий гравець листопада-грудня в УПЛ
Форвард забив п'ять голів в п'яти матчах
23 грудня 17:24
УПЛ визначила найкращого гравця за підсумками листопада-грудня.
Ним став форвард «Дніпра-1» Артем Довбик. На його рахунку п'ять голів в п'яти матчах, а також один хет-трик.
У голосуванні Артем випередив Михайла Мудрика, Віктора Циганкова і Олега Мозіля.
Він завершив першу половину сезону в якості кращого бомбардира чемпіонату. На рахунку Довбика 11 голів.
Коментарі 0