Український форвард Артем Довбик може залишити Рому в літнє трансферне вікно.

Sololaroma.it повідомило про можливу угоду щодо обміну нападниками між Ромою та Ювентусом. За інформацією джерела, Довбик може розпочати новий сезон у туринському клубі, тоді як до столиці Італії може перебратися сербський бомбардир Душан Влахович.

Цього сезону Довбик провів 45 матчів, забивши 17 голів і зробивши чотири результативні передачі. У Влаховича аналогічні показники — 17 м'ячів та п'ять асистів у 44 зустрічах.

Контракт українця з Ромою розрахований до кінця червня 2029 року. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 30 мільйонів євро.

Раніше колишній футболіст Роми висловився про Довбика.