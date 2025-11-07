Сергій Разумовський

У четвертому турі загального етапу Ліги Європи Рома на виїзді впевнено переграла Рейнджерс.

Гості швидко забезпечили перевагу. На 13-й хвилині відзначився Суле, а на 36-й Лоренцо Пеллегріні подвоїв рахунок після асисту українця Артема Довбика. Рейнджерс намагався відповісти після перерви, але зламати оборону суперника не зміг.

Рома контролювала гру, маючи 61% володіння, мала перевагу за ударами (14:11). Також «вовки» створили більше гольових шансів (очікувані голи 2.03 проти 0.86).

До вашої уваги огляд матчу.

Рома лише вдруге перемогла у цьому розіграші, набравши шість очок. Команда Довбика піднялася до топ-24.

Ліга Європи. Загальний етап, четвертий тур

Рейнджерс – Рома 0:2

Голи: Суле, 13, Лоренцо Пеллегріні, 36

Рейнджерс: Батленд, Таверньє, Суттар, Джига, Ааронс, Беррон, Раскін (Діоманде 61), Мегома (Асгор 46), Мур (Кертіс 81), Черміті (Міовські 73), Гассама (Даніло 61)

Рома: Свілар, Челік (Ренш 73), Манчіні, Ермосо, Ндіка, Крістанте, Ель-Айнауї, Цімікас (Веслі 73), Суле (М. Коне 66), Лоренцо Пеллегріні (Ель-Шаараві 66), Довбик (Пізіллі 86)