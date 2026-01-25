Сергій Разумовський

Завершилися матчі ігрового дня суботи, 24 січня, у 23-му турі англійської Прем’єр-ліги.

Вест Гем – Сандерленд 3:1. Лондонці фактично вирішили долю зустрічі ще до перерви: на 14-й хвилині Саммервіл відкрив рахунок, далі Боуен реалізував пенальті, а Фернандеш наприкінці першого тайму довів перевагу господарів до розгромної. У середині другої половини Броббі скоротив відставання Сандерленда, але команда Ешпіріту спокійно втримала комфортний гандикап і взяла важливі три очки.

Манчестер Сіті – Вулвергемптон 2:0. Команда Пепа Гвардіоли перервала невдалу серію в чемпіонаті, упевнено розібравшись удома з Вулвергемптоном, який замикає турнірну таблицю. Уже на 6-й хвилині Омар Мармуш зіграв на випередження після прострілу Нуньєша і відкрив рахунок, а перед самою перервою Антуан Семеньйо подвоїв перевагу Манчестер Сіті після передачі Бернарду Сілви – для новачка містян цей м’яч став першим голом в АПЛ у складі клубу.

Бернлі – Тоттенгем 2:2. Шпори втратили важливі очки у боротьбі за місця у верхній частині таблиці, двічі ведучи в рахунку, але так і не довівши матч до перемоги. Спершу Міккі ван де Вен найкраще зорієнтувався у штрафному майданчику господарів і вивів гостей уперед, однак ще до перерви Аксель Туанзебе зрівняв рахунок, замкнувши флангову подачу. У другому таймі Лайл Фостер зробив 2:1 на користь Бернлі, а від поразки Тоттенгем урятував Крістіан Ромеро, який на 90-й хвилині встановив підсумкові 2:2.

Фулгем – Брайтон 2:1. Господарі здобули вольову перемогу, хоча по ходу зустрічі поступалися: у середині першого тайму Брайтон повів у рахунку після дальнього удару Ясіна Аярі у ближній кут. Після перерви Фулгем відновив рівновагу завдяки Семуелю Чуквуезе, який скористався помилкою в обороні суперника, а розв’язка настала в компенсований час – Гаррі Вілсон точним ударом приніс лондонцям перемогу та три важливі очки.

Манчестер Сіті набрав 46 очок і наблизився до Арсеналу на відстань у чотири бали. Але у конкурента є матч у запасі. Фулгем (34) – сьомий, Тоттенгем (28) – 14-й.

Вест Гем скоротив відстань до рятівної 17-ї позиції до двох пунктів, тоді як Сандерленд після поразки опустився на 9-те місце з 33 очками.

АПЛ, 23-й тур

Вест Гем – Сандерленд 3:1

Голи: Саммервілл, 14, Боуен, 28 (пен.), Фернандеш, 43 – Броббі, 66

Манчестер Сіті – Вулвергемптон 2:0

Голи: Мармуш, 6, Семеніо, 45+2

Манчестер Сіті: Доннарумма, Нунес, Хусанов, Ґеї, О’Райллі, Родрі , Семеніо, Рейндерс (Фоден 61), Б. Сілва, Шеркі (Голанд 73), Мармуш (Доку 74)

Вулвергемптон: Са, Москера, Буено, Крейчі, Чачуа (Гомеш 46), Жоао Гомес, Андре, Мане, Буену, Аріас (Ларсен 46), Хван (Арокодаре 71)

Попередження: Нунес 71 – Андре 57, Жоао Гомес 67, Москера 88

Бернлі – Тоттенгем 2:2

Голи: Туанзебе, 45, Фостер, 76 – ван де Вен, 38, Ромеро, 90

Фулгем – Брайтон 2:1

Голи: Чуквуезе, 72, Вілсон, 90+2 – Аярі, 28