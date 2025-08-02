Павло Василенко

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед та збірної Еквадору Антоніо Валенсія здійснив героїчний вчинок і не допустив, щоб молодий чоловік стрибнув з мосту.

Антоніо Валенсія прокоментував драматичну ситуацію в соціальних мережах, пояснивши громадськості, що насправді сталося і як він, ймовірно, врятував життя молодого чоловіка, який у відчайдушний момент намагався покінчити життя самогубством.

«Молодий чоловік хотів покінчити життя самогубством, він був дуже молодий. Я вийшов з машини та підійшов до нього. Я намагався поговорити з ним та підбадьорити його. Було важко, але він мене впізнав. Слава Богу, невдовзі приїхали члени його родини, і він здався», – написав Антоніо Валенсія.

Після інциденту колишній футболіст Манчестер Юнайтед звернувся до людей з проханням звертати більше уваги на своє психічне здоров'я.

Антоніо Валенсія завершив кар'єру у 2021 році, залишивши свій найбільший слід у клубі з «Олд Траффорд», за який він зіграв 339 матчів, забив 25 голів і віддав 58 результативних передач.

З «червоними дияволами» він виграв два титули чемпіона Англії, Кубок Англії, два Кубки Ліги, а в сезоні 2016/17 виграв Лігу Європи.