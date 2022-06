Другий гол України у ворота Шотландії унікальний – 24 передачі, кожен гравець торкнувся м’яча

Збірна України обіграла Шотландію з рахунком 3:1 і вийшла в фінал кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Перший гол в матчі – цукерочка від Руслана Маліновського і Андрія Ярмоленка. Однак не варто недооцінювати другий забитий м’яч.

Перед тим, як Роман Яремчук пробив головою, команда Олександра Петракова безперервно тримала м’яч 1 хвилину і 46 секунд, здійснила 24 точні передачі, кожен з гравців нашої збірної встиг торкнутися до м’яча. А потім він відправився в сітку воріт суперника. Ідеально:

What a special goal scored by #Ukraine last night to make it 2-0 - following 1:46 of uninterrupted possession time, 24 straight passes, across the entire pitch - incredible!



