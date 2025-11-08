Сергій Разумовський

Завершилися всі матчі ігрового дня суботи, 8 листопада, у 16-му турі української Другої ліги.

Лісне в рідних стінах розгромило Скалу 1911. вже на 4-й хвилині Лісовик вивів гостей уперед, та господарі швидко перевернули гру. Волошин оформив хет-трик, також забив Калінін.

Вільхівці вдома переграли Реал Фарму. Шестаков відкрив рахунок на 36-й хвилині, одразу після перерви Гаврилюк подвоїв перевагу на 50-й, Скрипнік скоротив відставання на 57-й, але Цуркан на 67-й відновив комфортний відрив і зафіксував перемогу господарів.

Куликів-Білка вдома зіграла внічию з Полісся-2. Панчишин відкрив рахунок одразу після перерви для гостей, проте вже за дві хвилини Волков зрівняв, після чого команди не зуміли дотиснути одна одну.

Полісся-2 (30 очок) продовжує очолювати групу А. Однак у Куликова (30), Самбір-Ниви-2 (28) та Лісного (27) є по матчу в запасі.

Діназ на своєму полі переграв Чорноморець-2. Дубль Бобіти до перерви – точні удари на 28-й і 45-й хвилинах – забезпечив господарям комфортний гандикап, який вони впевнено втримали.

Дубль Лівого Берега вдома зіграв внічию з Ребелом 0:0. Напружена боротьба без реалізованих моментів – обидві команди так і не зламали оборонні редути одна одної.

Ребел (29 очок) втратив можливість наздогнати третій Тростянець (31) у групі Б. Діназ (7) залишив останню сходинку.

Друга ліга, 17-й тур

Група А

Лісне – Скала 1911 4:1

Голи: Волошин, 9, 18, 79, Калінін, 35 – Лісовик, 4

Вільхівці – Реал Фарма 3:1

Голи: Шестаков, 36, Гаврилюк, 50, Цуркан, 67 – Скрипнік, 57

Куликів-Білка – Полісся-2 1:1

Голи: Волков, 52 – Панчишин, 50

Група Б

Діназ – Чорноморець-2 2:0

Голи: Бобіта, 28, 45

Лівий Берег-2 – Ребел 0:0