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Дубль Маліновського допоміг «Аталанті» забити півтора десятка м'ячів у спарингу

Бергамаски знищили аматорський клуб
Футбол Українські легіонери
22:48
Дубль Маліновського допоміг «Аталанті» забити півтора десятка м'ячів у спарингу
Руслан Маліновський / Фото - Аталанта

У контрольному матчі «Аталанта» розгромила аматорський клуб «Раппрезентатіва Валь Серіана».

Примітно, що дубль оформив півзахисник Руслан Маліновський. По хет-трику записали на своє ім'я Жеремі Бога й Алєксєй Міранчук.

Контрольний матч

«Аталанта» – «Раппрезентатіва Валь Серіана» 15:0

Голи: Паломіно, 9, Бога, 13, 17, 43, Муріель, 20, Сапата, 41, Міранчук, 50, 53, 69, Маліновський, 67, 90, Ламмерс, 82, Гатебур, 85, Сіссе, 87, Коопмейнерс, 88.

Раніше повідомлялося, що українець не покине «Аталанту» влітку.

Сергій Стаднюк
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Руслан Малиновський Аталанта

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