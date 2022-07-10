«Аталанта» придбала ще одного конкурента для Маліновського
Дубль Маліновського допоміг «Аталанті» забити півтора десятка м'ячів у спарингу
Бергамаски знищили аматорський клуб
22:48
Руслан Маліновський / Фото - Аталанта
У контрольному матчі «Аталанта» розгромила аматорський клуб «Раппрезентатіва Валь Серіана».
Примітно, що дубль оформив півзахисник Руслан Маліновський. По хет-трику записали на своє ім'я Жеремі Бога й Алєксєй Міранчук.
Контрольний матч
«Аталанта» – «Раппрезентатіва Валь Серіана» 15:0
Голи: Паломіно, 9, Бога, 13, 17, 43, Муріель, 20, Сапата, 41, Міранчук, 50, 53, 69, Маліновський, 67, 90, Ламмерс, 82, Гатебур, 85, Сіссе, 87, Коопмейнерс, 88.
Раніше повідомлялося, що українець не покине «Аталанту» влітку.
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