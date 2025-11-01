Сергій Разумовський

В 11-му турі української Прем'єр-ліги Верес на виїзді переграв Епіцентр.

Першими рахунок відкрили гості. У середині першого тайму Владислав Шарай влучним ударом вивів команду вперед. Одразу після перерви Айдин подвоїв перевагу рівнян.

Команда зуміла повернути інтригу завдяки двом пенальті. Сіфуентес майже став героєм команди, впевнено реалізувавши удари з 11 метрів на з різницею у вісім хвилин. Іспанець, таким чином, зрівняв рахунок. Та вже за мить Віталій Бойко забив третій м'яч для гостей, встановивши остаточний результат.

Після цієї перемоги Верес набрав 13 очок і відірвався від зони перехідних матчів на чотири бали. Епіцентр же з дев’ятьма пунктами поки що залишається саме там.

УПЛ, 11-й тур

Епіцентр – Верес 2:3

Голи: Сіфуентес, 73 (пен.), 81 (пен.) – Шарай, 23, Айдин, 51, Бойко, 82

Епіцентр: Білик, Мороз, Кош, Климець, Кирюханцев, Ліповуз (Беженар, 54), Запорожець (Янаков, 90), Миронюк (Демченко, 64), Сідун, Сіфуентес, Супряга (Борячук, 64)

Верес: Горох, Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян, Харатін, Бойко, Годя (Тарануха, 62), Шарай (Протасевич, 90+4), Уеслі (Нонго, 74), Айдін (Кучеров, 74)

Попередження: Мороз, Кош, Янаков – Шарай

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Епіцентр – Верес.