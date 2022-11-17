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Дубль Циганкова приніс «Динамо» мінімальну перемогу над аутсайдером УПЛ

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Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 листопада 16:11
Дубль Циганкова приніс «Динамо» мінімальну перемогу над аутсайдером УПЛ
Фото: ФК Динамо

«Динамо» та «Інгулець» зіграли перенесений матч першого туру УПЛ.

Кияни після нічиєї у минулому турі з «Колосом» зуміли здобути мінімальну перемогу. Обидва голи на рахунку Віктора Циганкова, який відзначився дублем ще до перерви.

У другому таймі колектив із Петрового зумів скоротити відставання до мінімального зусиллями Артема Сітала, та на більше останньої команди чемпіонату України не вистачило.

«Динамо» зрівнялося за кількістю набраних очок з «Зорею» та «Олександрією», але у останньої є ще гра в запасі.

УПЛ. 1-й тур

«Інгулець» — «Динамо» 1:2 (0:2)

Голи: Сітало, 62 – Циганков, 32, 45+1

«Інгулець»: Паламарчук, Нагієв, Поспєлов, Ковальов, Саків, Кухарук, Коробенко (Клименко, 46), Козак (В. Блізніченко, 46), Запорожець (Марусич, 83), Смоляков (А. Блізніченко, 67), Сітало (Резепов, 74).

«Динамо»: Нещерет, Кендзьора (Караваєв, 78), Забарний, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 79), Андрієвський, Шепелєв (Перріс, 85), Циганков, Буяльський, Лонвейк (Гармаш, 67), Ванат (Кулач, 78).

Попередження: Козак, Ковальов, Коробенко — Сирота.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Віктор Циганков Динамо Київ Інгулець

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